 

Авдеевку охватили масшатабные пожары после обстрела боевиками

25 февраля 2017 г. 15:15
Источник: Украинские новости
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Боевики обстреляли населенный пункт Авдеевка из тяжелого оружия.В результате ночного обстрела противника возникли пожары и разрушены сооружения в жилом секторе Старой Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Зафиксировано четыре пожара в частном секторе пригорода. По предварительным данным раненых и погибших среди мирных жителей нет.

В тушении пожара в Авдеевке (Донецкая область), пострадавшей вследствие обстрела со стороны боевиков, принимали участие не только специалисты, — с пламенем боролись все, кто оказался поблизости.

"В тушении частных домов Старой Авдеевки кроме персонала ГСЧС участвовали военнослужащие Вооруженных Сил Украины, журналисты отечественных телеканалов и иностранных изданий", — отметили в пресс-центре.

Видео: 

Журналісти допомагають гасити пожежу у Авдіївці

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