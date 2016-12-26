Авикатастрофа Ту-154: спасатели обнаружили 80 тел - СМИ

На вторые сутки сотрудники МЧС обнаружили "порядка 80 тел" с пассажирского самолета Ту-154, потерпевшего крушение утром 25 декабря, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе.

При этом всего за несколько часов ранее в российских СМИ сообщалось, что спасатели обнаружили одно тело.

По данным МЧС, в районе крушения самолёта работают 39 морских, 32 воздушных судов, в поисковых работах задействованы также беспилотники.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. По обновленным данным на борту находилось 92 человека, все они погибли. Самолет направлялся в Сирию.

В ФСБ опровергают возможный теракт. В спецслужбе считают, что вероятными причинами катастрофы могли быть, среди прочего, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета. Также агентство Интерфакс выдвинуло свою версию катастрофы: перегруз.