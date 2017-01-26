 

Балтийский циклон принесет в Украину снег и потепление

26 января 2017 г. 15:50
Источник: Зеркало недели
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В пятницу, 27 января, ночью осадки не прогнозируются, утром и днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидается небольшой снег, в северных регионах - умеренный снег, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный, северно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, на Левобережье страны и в Карпатах местами 18-23°; днем 0-5° мороза, в восточной части 7-12° мороза.

В Киеве ночью без осадков, утром, днем ожидается снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 1-3° мороза. В субботу, 28 января, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в восточных регионах, а также Днепропетровской и Запорожской областях ночью 12-17°, местами до 20° мороза, днем 4-9° мороза; на остальной территории ночью 4-10° мороза, в Карпатах и на Закарпатье до 15°, днем 0-5° мороза. В Киеве 28 января без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температуры ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.

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