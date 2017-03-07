Бандитизм на Харьковщине: группа парней напали на супругов

Информация о преступлении поступила в Змиевский ОП от 48-летней женщины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что трое неизвестных ворвались в дом семейной пары. Мужчины были в камуфляже, черных масках и с оружием. Когда их увидел 28-летний хозяин дома, между ними завязалась драка.

Один из злоумышленников выстрелил и потребовал отдать деньги. После этого они забрали 12 тысяч гривен и скрылись.

Правоохранители задержали парней 22, 23 и 24 лет. У них изъяли карабин «Сайга», который был похищен и украденные деньги.

Квалификация по уголовному производству была изменена на ч.4 ст. 187 (разбойное нападение, совершенное в составе организованной преступной группы) Уголовного кодекса Украины. Учитывая, что в действиях мужчин имеются признаки бандитизма, 6 марта было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины, которое объединено с предыдущим.