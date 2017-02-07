 

"Белавиа" договорилась с Украиной о компенсации за возврат борта

07 февраля 2017 г. 16:26
Источник: Украинские новости
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Авиакомпания "Белавиа" (Беларусь) согласовала с Украиной компенсацию за возврат борта. Об этом говорится в сообщении информационного агентства БЕЛТА со ссылкой на слова генерального директора "Белавиа" Анатолия Гусарова.

"Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило", - подчеркнул он.

Сумма компенсации не уточняется.

Гусаров пояснил, что конфликт был урегулирован с помощью соглашения с "Украэрорух" об уровне качества обслуживания (Service level agreement). Также "Украэрорух" и "Белавиа" заключили соглашение об уровне качества обслуживания, цель которого - повышение эффективности использования воздушного пространства, которое находится под ответственностью Украины, предполагает совместные решения в контексте развития сети маршрутов, применения оптимальных для авиакомпании траекторий полета с учетом требований международного авиационного и украинского законодательства, а также будет способствовать двустороннему обмену важной для выполнения полетов информацией.

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