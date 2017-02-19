 

Без света и воды, но с отоплением. В ГСЧС сообщили о ситуации в АвдеевкеБез света и воды, но с отоплением. В ГСЧС сообщили о ситуации в Авдеевке

19 февраля 2017 г. 13:35
Источник: Новое Время
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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям доложили о ситуации в Авдеевке после последних обстрелов со стороны боевиков: город до сих пор обесточен, отсутствует также водоснабжение, но есть отопление.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"18 февраля, предварительно в результате боевых действий, произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ Макеевская 1 - АКХЗ №2, вследствие чего прекращено электроснабжение в г. Авдеевка (около 22 тыс. населения)", - говорится в сообщении.

Указано, что по состоянию на 7:00 19 февраля теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов), водоснабжение города временно прекращено.

"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируют обеспечить электроэнергией от 12 генераторов ГСЧС (40-110 кВ и 600 кВ). 19 февраля планируют начать обследование линии электропередач по обнаружению порыва и проведения ремонтно-восстановительных работ", - доложили в ведомстве.

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