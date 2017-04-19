Безвизовый режим с ЕС: пакет документов для пересечения границы не изменится

Пакет документов для пересечения границы с ЕС не изменится после введения безвизового режима c Украиной. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"Касательно необходимых документов. Звучат басни о том, что раньше можно было получить визу и быть уверенным в пересечении границы, теперь с собой нужно тащить ворох документов, которые пограничники будут запрашивать на въезде... Ни о каких дополнительных документах, кроме тех, которые пограничник мог запросить у человека с визой в паспорте, никто спрашивать не будет", - сказал он. Пристайко также напомнил, что обязательным условием для безвизового пресечения границы является биометрический паспорт, и что украинцы смогут находиться на территории шенгенской зоны не более 90 дней в течение 180 дней.

"Если вы хотите находиться более 90 дней, пожалуйста, получите визу. Хотите работать, учиться - идите в посольство и получите специальную визу", - отметил замминистра.