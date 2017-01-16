Би-би-си расследует утечку серии "Шерлока" в интернет

Би-би-си расследует утечку в интернет серии телесериала "Шерлок", которая появилась в сети за несколько часов до официального выхода в телеэфир в Великобритании.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

"BBC Worldwide очень серьезно относится к нарушению нашей строгой системы безопасности, и мы инициировали полное расследование того, как произошла эта утечка", - говорится в заявлении.

Российский "Первый канал", владеющий правами на показ телесериала, уже заявил, что подозревает в инциденте хакеров.

"По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования", - говорится в заявлении телеканала.

Напомним, эпизод под названием "Последнее дело" (Last Problem) в русской озвучке появился в сети за несколько часов до официального выхода в телеэфир. Создатели "Шерлока" призвали зрителей не скачивать и не распространять нелегальную версию последней серии.

Рейтинг заключительной серии четвертого сезона в Британии стал самым низким за всю историю сериала. Финальный эпизод сезона "Шерлока" собрал среднюю аудиторию в 5,9 млн человек, в то время как первую серию "Шесть Тэтчер" 1 января посмотрели около 8,1 млн человек.

Сценарист и продюсер сериала Стивен Моффат рассказал, что не исключает появления пятого сезона "Шерлока".