 

Билл Гейтс может стать первым в мире долларовым триллионером

26 января 2017 г. 13:03
Источник: 112.UA
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У основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого на данный момент оценивается в 84,4 миллиарда долларов США, есть все основания стать первым в мире долларовым триллионером, пишет КП.

Правда, произойти это может только через четверть века, к 86-летию Гейтса, говорится в отчете "Экономика для 99%", который подготовило международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

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К такому выводу эксперты организации пришли после того, как выяснили, что размер благосостояния богатейших людей мира в последнее десятилетие постоянно растет.

Как отмечается в новом отчете Oxfam, если в 2009 году 793 миллиардерам принадлежал капитал в 2,4 триллиона, то к 2016 году они располагали уже пятью триллионами. То есть ежегодный прирост составлял 11%.

Исследователи Oxfam также сообщили о рекордном разрыве между богатыми и бедными в мире. По их данным, всего восемь богатейших людей планеты обладают таким же состоянием, как и половина жителей Земли (3,6 миллиарда человек).

Великолепную восьмерку возглавляет Билл Гейтс (84 млрд долл.). У Амансио Ортеги 67 млрд долл. Экс-президента Inditex женщины знают по марке магазинов одежды Zara. Третью ступень пьедестала богатства занимает американский предприниматель Уоррен Баффетт с состоянием в почти 61 млрд долл.

Далее следует мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу (50 млрд долл.), глава компании по электронной торговле Amazon Джефф Безос (45 млрд долл.), основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг (45 млрд долл.), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (43,6 млрд долл.) и владелец агентства деловой информации Майкл Блумберг (40 млрд долл.).

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