Билл Гейтс: Роботы наравне с людьми должны платить налоги

Роботы начнут работать в некоторых отраслях, заменяя людей, и также должны отчислять средства в бюджеты стран, заявил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью Quartz.

По его мнению, тот факт, что работник технически не является "живым" не значит, что он может производить денежные средства просто так.

Миллиардер уверен, что труд роботов, как и человеческий труд нужно обложить налогом, поскольку он является способом сохранить финансирование многих социальных услуг общества.

"Вы не можете просто отказаться от этого налога на прибыль", - отметил Гейтс

Ученые провели ряд исследований, результатом которых стал прогноз – в период 2023-2033 годов 50% рабочих мест будут заменены роботами.

Поэтому глава Microsoft не считает, что такие предприятия должны получать прибыль благодаря автоматизированному труду без уплаты каких-либо налогов. Гейтс видит отчисления с зарплаты как источник поддержки социальных программ - здравоохранения, инфраструктуры и правоохранительных органов, переквалификации работников.