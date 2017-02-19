 

Билл Гейтс: Роботы наравне с людьми должны платить налоги

19 февраля 2017 г. 7:29
Источник: Новое Время
12 просмотров

Роботы начнут работать в некоторых отраслях, заменяя людей, и также должны отчислять средства в бюджеты стран, заявил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью Quartz.

По его мнению, тот факт, что работник технически не является "живым" не значит, что он может производить денежные средства просто так.

Миллиардер уверен, что труд роботов, как и человеческий труд нужно обложить налогом, поскольку он является способом сохранить финансирование многих социальных услуг общества.

"Вы не можете просто отказаться от этого налога на прибыль", - отметил Гейтс

Ученые провели ряд исследований, результатом которых стал прогноз – в период 2023-2033 годов 50% рабочих мест будут заменены роботами.

Поэтому глава Microsoft не считает, что такие предприятия должны получать прибыль благодаря автоматизированному труду без уплаты каких-либо налогов. Гейтс видит отчисления с зарплаты как источник поддержки социальных программ - здравоохранения, инфраструктуры и правоохранительных органов, переквалификации работников.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.