Битвы защитников: почему можно перестать быть адвокатом?

О том, что он уже или пока не адвокат Анатолий Тарасенко сообщил сам в своем видеоборащении. По его словам, действие его свидетельства было приостановлено на три месяца из-за жалобы судьи, чей обвинительный приговор в отношении ветерана АТО адвокату удалось отменить. В ответ служитель Фемиды пожаловался на защитника в дисциплинарую палату комиссии адвокатов Харьковской области за прогулы во время второго процесса, а КДКА жалобу удовлетворила. При этом коллеги Тарасенко утверждают, их строгость обусловлена лишь тем, что Тарасенко системно не являлся на заседания, как не пришел и на заседание палаты.

Виталий Латун, глава дисциплинарной палаты КДКА в Харьковской области

Мы не лишили его права на занятия адвокатской деятельностьи, его адвокатская деятельность была остановлена на три месяца. Основная причина - Анатолий Владимирович неоднократно, неуведомляя, не являлся на заседания по уголовным делам.

Анатолий Тарасенко

Це правда, що я не з’являвся й це правда, що цей суддя написав таку скаргу, але мои- коллеги мабуть не перевірили, та мабуть й не хотіли перевіряти, що саме цьому судді я зробив відвід, й о, диво, саме цей суддя розглядав цій відвід, в той час коли по закону це повинно робитись кім завгодно, але не їм.

Тарасенко, в отличие от членов дисциплинарной палаты уверяет, о заседании по его вопросу не знал, и был в тот день на другом важном слушании в Днепропетровске. Жалобы судьи и решение коллег называет незаконными и политически мотивированными. Дело в том, что Тарасенко в качестве защитника неоднократно принимал участие в процессах, где в военных преступлениях обвиняются ветераны АТО - бойцы 92 бригады, батальона "Айдар" - например, сержант Александр Ружанский, который провел собственное расследование против военного прокурора Константина Кулика, - и считает, что его деятельность просто пришлась не по нутру высшим чинам. Такое же мнение высказали часть харьковских активистов, которые собрали подписи в поддержку Тарасенко и отнесли их в КДКА с просьбой восстановить права адвокатов.

Юрий Лихота, Правый сектор

Он сам, когда узнавал о какой-то ситуации с активистом, волонтеров или военнослужащим, добровольцем, он сам говорил, чем я могу помочь. И такая его позиция в судах, конечно, не нравится.

Но представители КДКА просят не впутывать политику в конфликт, так как жалобы на Тарасенко приходят постоянно. Немало других адвокатов защищают патриотов, а у Тарасенко хватает других дел, из-за которых на него жалуются, говорят в дисциплинарной палате.

Виталий Латун, глава дисциплинарной палаты КДКА в Харьковской области

На протяжении 2016 года мы регулярно занимаемся рассмотрением жалоб в отношении Анатолия Тарасенко, за 2016 год у нас на рассмотрении было 8 жалоб в отношении Тарасенко. Заявители судьи, заявители прокуратура, заявители милиция-полиция, заявители клиенты, которые жалуются на невыполнение им адвокатских обязанностей.

На вторник в КДКА Харьковской области назначено рассмотрение по другим жалобам на адвоката. Если они не будут удовлетворены, то через три месяца адвокатское свидетельство Тарасенко будет восстановлено автоматически. Иначе он может вовсе лишиться своего адвокатского права. Правда, принимать решение комиссии придется под пристальным внимание сторонников Тарасенко, которые намерены прийти на заседание