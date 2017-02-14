 

Благотворительный рок-концерт от Сергея Жадана

14 февраля 2017 г. 14:59
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В пятницу в ХНАТОБе поэт и писатель, лидер группы Сергей Жадан вместе с друзьями выступит на благотворительном концерте, на котором будут собирать деньги семьям погибшим воинам АТО. Помочь семьям бойцов можно будет заплатив за билет или внеся взнос на входе. Волонтеры планируют таким образом собрать около 100 000 гривен, чтобы адресно помочь тем, кто остался без отцов из-за войны на Донбассе. Сергей Жадан с друзьями уже больше двух лет таким образом занимается благотворительной деятельностью. Сам же концерт пройдет и в рамках дня памяти погибшим на майдане во время Революции Достоинства.

Видео: 

Благотворительный рок-концерт от Сергея Жадана - 14.02.2017

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