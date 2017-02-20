Боевики обстреливали Авдеевку на протяжении 10 часов, есть потери - карта АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, еще один боец получил ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По словам представителя Минобороны, также был установлен факт смерти военнослужащего, который пропал без вести 18 февраля. Он также уточнил, что эти потери приходятся на Авдеевку.

Кроме этого, 19 февраля в одном из тыловых госпиталей скончался военнослужащий ВСУ, который был тяжело ранен в Зайцево 16 февраля.

На донецком направлении боевые действия в Авдеевке продолжались более 10 часов. Особенно мощные вражеские обстрелы произошли на рассвете и во второй половине дня. Однако после 19 часов на передовой стало относительно спокойно – противник перестал применять тяжелое вооружение и ограничился эпизодической стрельбой, в частности из снайперских винтовок.

На других рубежах обороны обстановка также принципиально не изменилась. На Светлодарской дуге, под Горловкой и особенно в Донецком аэропорту продолжаются минометные обстрелы со стороны боевиков. Там интенсивность огня на порядок ниже, чем в Авдеевке.

На луганском направлении боевики нарушали режим тишины в Новоалександровке и Валуйском. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

На мариупольском направлении было неспокойно в районе Новотроицкого и Лебединского. В Марьинском районе было тихо.

