 

Более 100 человек погибли за сутки в Йемене в ходе вооруженных столкновений

29 января 2017 г. 18:00
Источник: 112.ua
37 просмотров

Более 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хуситами в Йемене за последние 24 часа, сообщает AFP.

Как сообщают источники, по меньшей мере 90 тел повстанцев были перевезены в больницу города Ходейда на побережье Красного моря. Тела 19 военных были перевезены в больницу города Аден на берегу Аденского залива.

Как отмечает издание, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.