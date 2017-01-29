Более 100 человек погибли за сутки в Йемене в ходе вооруженных столкновений

Более 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хуситами в Йемене за последние 24 часа, сообщает AFP.

Как сообщают источники, по меньшей мере 90 тел повстанцев были перевезены в больницу города Ходейда на побережье Красного моря. Тела 19 военных были перевезены в больницу города Аден на берегу Аденского залива.

Как отмечает издание, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.