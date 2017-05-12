Больше полутора тысяч гривен за три дня. Жителям одной из многоэтажек насчитали за апрельское тепло шокирующую сумму

Счет за апрельское тепло, который Юлия Конотопцева увидела в средине мая буквально поверг её в шок. Она рассказывает, в прошлом месяце за 80 квадратных метров площади квартиры их семья уже получила платежку на сумму больше 4 тысяч. Учитывая теплый март, подчеркивает Юлия, такие цифры стали для неё неожиданностью. Однако счет за апрель неприятно удивил харьковчанку еще больше, чем предыдущий.

Юлия Конотопцева:

Такое уже было, что нам начисляли сумасшедшие деньги за горячую воду, потом пересчитывали, но нет, они не пересчитали за март и в апреле пришли новые счета. На 1700 гривен уже за 3 дня. В апреле отопление отключили 3-го апреля, то есть три дня апреля нам стоили 1700 гривен за отопление. Ну в этот момент мы, конечно, и запереживали.

Юлия говорит, их дом построен совсем недавно, теплоизоляция хорошая, кроме того в каждом подъезде установлены приборы учета. Поэтому говорит харьковчанка, откуда появились такие огромные цифры не понимает и предполагает, что эти расчеты могут быть ошибочными.

Юлия Конотопцева:

На каждом подъезде стоит счетчик тепла, реагирует на погоду на улице, современные все технологии. И в зависимости от температуры на улице либо падает температура батареи, либо повышается. И таким образом, мы думали, мы обеспечили себе технологию на теплоносители.

В свою очередь КП "Харьковские тепловые сети" обещают разобраться в ситуации и, после, разъяснить каким образом в платежках харьковчан появились такие суммы за апрель в ответе на информационный запрос. Кроме того, насколько изменилось число должников тоже обещают прокомментировать позже. Тем временем, в Департаменте социальной защиты ХОГА подчеркивают, что за отопительный сезон 2016/2017 количество жителей области, обратившихся за субсидией увеличилось. Если прошлой весной эта цифра составляла около 400 тысяч семей, то сейчас чуть больше 500 тысяч.