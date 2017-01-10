Бортпроводники British Airways начали двухдневную забастовку

Двухдневная забастовка бортпроводников British Airways может повлиять на рейсы авиакомпании из лондонского аэропорта Хитроу во вторник и в среду.

"В забастовке примут участие 2 900 работников авиакомпании - членов профсоюза Unite. Они добиваются повышения зарплат для бортпроводников, которые обслуживают так называемые "комбинированные рейсы" - те, которые объединяют короткие и длинные перелеты", - говорится в сообщении.

По данным Unite, руководство British Airways обещало, что годовая зарплата бортпроводников на "комбинированных рейсах", принятых на работу после 2010 года, составит от 21 тысячи до 25 тысяч фунтов стерлингов (от 25 до 30 тысяч долларов). При этом на практике сотрудники получают 12 тысяч фунтов плюс 3 фунта за каждый час полета.