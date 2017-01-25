Бракосочетание за 24 часа теперь возможно и в Харькове. Станет ли Харьков новым Лас-Вегасом?

Екатерина Шевченко и Леонид Поляков - познакомились во время исполнения вальса в одном из танцевальных клубов Харькова. Тогда они не предполагали, что станут парой, о которой напишут в СМИ. Но помог случай. Леониду предложили работу в Америке. Чтобы сэкономить время и лучше подготовиться к интервью и получению визы, ребята решили принять участие в проект "Бракосочетание за сутки":

Екатерина Шевченко и Леонид Поляков участники проекта ‘Бракосочетание за сутки"

Мне предложила компания из Бостона реласцироваться в США для работы, и предложение действует на один год, и дальше можно будет оставаться на территории Америки. Когда поступило предложение, мы сразу в гугл, и сразу нашли, что экспресс-браки начали вводить в Украине. И нам очень повезло, что как раз на данный момент в Харькове ввели и мы смогли попасть под эту программу, так как ехать специально в Киев для этого не очень то хотелось

Для оформления экспресс-брака необходим только паспорт и если у кого-то свадьба не первая, свидетельство о браке. Проект предусматривает, что свадьбу можно провести в том месте, где захотят заявители. Но за весь сервис придется заплатить - официальная цена - брака за 24 часа -тысяча гривен, но все дополнительные услуги , аренда зала, цветы, услуги ведущих оплачиваются дополнительно. в среднем, говорят, в управлении юстиции - выездная церемония обойдется в шесть-семь тысяч:

Александр Чурсин, начальник главного теруправления юстиции

Поэтому проекту ежедневно, даже разрабатывается процесс, чтобы еще и круглосуточно. А есть уже очередь? Здесь очереди априори не может быть, потому что люли которые обращаются, допустим, с утра, вот уже после обеда стали мужем и женой поэтому.

Поздравила молодых и вручила им свидетельство о браке - глава Харьковской областной администрации Юлия Светличная. Она рассказала, что гордится тем, что пилотный проект дошел и до Харькова ,и на вопрос согласна ли сама при случаи воспользоваться новым сервисом обещала подумать:

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Безусловно, я планирую выйти замуж, насколько быстро будет все зависеть от обстоятельств. Конечно, бывают разные условия и людям надо представлять возможность, то ли оформить его в течении 24 часов, то ли подумать еще целый месяц а может быть и дольше, я считаю, что это хороший шанс для молодежи как можно быстрее оформить юридически свои взаимоотношения.

На церемонии был и начальник отдела по правовым вопросам посольства США в Украине Кристофер Смит. Приглашение на свадьбу было для него сюрпризом, станет ли Харьков новым Лас-Вегасом, дипломат не знает, но пожелал Харькову стать городом счастливых людей:

Кристофер Смит, начальник отдела по правовым вопросам посольства США в Украине

Я не могу гарантировать, что Харьков станет Лас-Вегасом, но вот моя сестра выходила замуж там, и счастливо с мужем живет. Поэтому я желаю искренен того же самого

Таких сервисных центров по в Харькове будет два , сообщила Юлия Светличная, планируется, что экспресс - браки можно будет заключать и в Харьковской области.

