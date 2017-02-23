Бразилия впервые в истории будет покупать кофе у других стран

Крупнейший производитель кофе в мире - Бразилия впервые в истории вынуждена импортировать кофейные зерна, чтобы обеспечить внутренний спрос на напиток. Об этом сообщает местное издание Folha de São Paulo.

Отмечается, что по распоряжению правительства Бразилии, с февраля по май в страну из Вьетнама ввезут миллион 60-килограммовых мешков робусты. Ежемесячный ввоз ограничен 250 тысячами мешков.

Причина таких мер, в продолжительной засухе в тех регионах, где выращивают кофе. Засуха уже привела к росту цен на кофе на 14,9% за год. При этом сильнее других пострадал штат Эспириту-Санту, плантации которого в прошлом году дали 8 млн мешков робусты - на треть меньше, чем в 2015 году.

Ранее средний показатель производительности Бразилии составлял более 50 млн мешков зерен кофе в год.