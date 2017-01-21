Британской больнице пришлось судиться с отказывающимся выписываться пациентом

Пациент больницы в графстве Норфолк на востоке Англии более двух лет занимал койку, отказываясь выписываться. Выселить его удалось только через суд. Об этом пишет ВВС Россия.

Мужчина, имя которого не называется по соображениям врачебной тайны, отказывается покинуть больницу имени Джеймса Педжета. Мужчина был госпитализирован в августе 2014 года. Еще один пациент, который лежит в той же палате, сказал, что в больнице ни для кого не было секретом столь долгое нахождение больного на излечении. Еще одна женщина на условиях анонимности заявила:

"Это смешно, но он использует больницу как гостиницу". Врачи рассказали, что их пациент был готов к выписке и ему предложили вариант переселения. Решение обратиться в суд было принято, когда других вариантов не осталось, и оно "не было легким", уверяют в больнице. Иск был подан 1 декабря, а 10 января мужчину выселили.

"Этот джентльмен неоднократно отклонял все предложения о размещении, которые поступали от местных властей и социальных служб", - пояснила сотрудник дирекции больницы Анна Хиллз.