 

Британской больнице пришлось судиться с отказывающимся выписываться пациентом

21 января 2017 г. 19:47
Источник: УНИАН
15 просмотров

Пациент больницы в графстве Норфолк на востоке Англии более двух лет занимал койку, отказываясь выписываться. Выселить его удалось только через суд. Об этом пишет ВВС Россия.

 Мужчина, имя которого не называется по соображениям врачебной тайны, отказывается покинуть больницу имени Джеймса Педжета. Мужчина был госпитализирован в августе 2014 года. Еще один пациент, который лежит в той же палате, сказал, что в больнице ни для кого не было секретом столь долгое нахождение больного на излечении. Еще одна женщина на условиях анонимности заявила:

"Это смешно, но он использует больницу как гостиницу". Врачи рассказали, что их пациент был готов к выписке и ему предложили вариант переселения. Решение обратиться в суд было принято, когда других вариантов не осталось, и оно "не было легким", уверяют в больнице. Иск был подан 1 декабря, а 10 января мужчину выселили.

"Этот джентльмен неоднократно отклонял все предложения о размещении, которые поступали от местных властей и социальных служб", - пояснила сотрудник дирекции больницы Анна Хиллз.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.