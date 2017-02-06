Буксующие автобусы и скорые помощи: в Харьковской области продолжается зима

Николай Озацкий водит автобус уже двадцать три года. Он говорит, что из-за плохой уборки дорог в Харьковской, и соседних областях каждая поездка превращается в экзамен по вождению.

Николай Озацкий, водитель автобуса

Мене пассажиры виталкували. Потому что дорога такая, что выталкивают пассажиры. А если еще мы ездим, лично я Ромны там через полтавскую область, мы делаем объезд, потому что одна дорога там с Гадяча до Липовой долины, автобус не может переехать уже, вот объезжаем сейчас, лишний делаем круг туда обратно 28 километров. Люди остались там четыре деревни, как они на работу добираются теперь мы не знаем, на лошадях наверное, на санях

Он добавляет, что из-за сложной дорожной обстановки автобусы сильно отстают от расписания и расходуют больше топлива, чем обычно. Его коллега Сергей говорит, что зимой дороги области превращаются в полосу препятствий. А в нерасчищенных сугробах буксуют даже опытные водители.

Сергей Клименко, водитель автобуса

Было, да. Неделю назад, есть такое село Майдан, туда проехать практически невозможно, застрял, вытягивали

В ГСЧС говорят, что с начала зимы спасатели освободили из снежного плена 224 машины, из которых около трети - скорые помощи, но сейчас количество попавших в беду автомобилей уменьшилось - за выходные помощь потребовалась всего десятку водителей.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Самое главное, что вот за последнее время мы стали убеждаться, что и водители стали преждевременно, перед тем, как куда-то выезжать, они все-таки просматривают Гидрометцентр сообщения, и дальше уже планируют свои поездки в ту или иную точку

Спасатели добавляют, что по-прежнему часто обращаются за помощью водители автобусов и грузовиков, экипажи скорой помощи, которые выезжают на дороги по долгу службы. Спасают застрявших в снежных сугробах и пограничники - говорят, что на выходных к ним обратилась местная администрация. Помощь потребовалась шести грузовым и восьми легковым машинам, застрявшим на подъеме.

Юрий Трубачев, пресс-офицер Вост. рег. упр. ГПСУ

Часу це зайняло буквально декілька годин, були задіяни автомобілі підвищеної прохідності типу КРАЗ, в подальшому не виникали ситуації після того, як дані автомобілі були витягнені

Синоптики говорят, что до конца недели погода не улучшится, как и ситуация на дорогах.

Евгения Ляшенко, зав. сектором метеопрогнозов

Такую погоду холодную будет определять арктический воздух, который к нам пришел и придет вернее, еще не пришел. Вот на этой карте хорошо видно - с северо-востока. Он задержится, поэтому сказать, что быстро покинет данные территории, не получится

По прогнозам метеорологов - вся неделя будет такой же холодной - столбик термометра опустится до отметки минус 26 градусов ночью и минус 17 градусов днем, но осадков не ожидается. Мороз усилится из-за северного и северо-восточного ветра со скоростью 7-12 метров в секунду. К концу недели погода смягчится: ночью ожидается до 14 градусов мороза, а днем можно рассчитывать всего на - 9.