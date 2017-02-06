Бунт против медреформы. Зачем жители Люботина перекрывали трассу

Больницу не отдадим. С таким лозунгом на два с половиной часа жители Люботина перекрыли в воскресение трассу Харьков-Киев. Возмущения людей вызвали слухи о том, что в связи с медицинской реформой и организацией госпитальных округов их больницу закроют, а сами жители - а это 30-тысячная громада - за специальной медпомощью вынуждены будут ездить в райцентр Валки, с которыми нет нормального прямого сообщения.

В 60 лет мы никак не можем туда доехать и добраться. В 60 лет. И тут очень много старых людей и детей, школа рядом. как возить детей в Валки? Они хотя бы мозгами своими подумали, шо они творят. А население?? Это не только Люботин один! И Коротыч и Рай-Еленовка и за Люботином, они все сюда едут!

Но в облгосадминистрации уверяют, вопрос о закрытии люботинской больницы, как и окончательном реформировании сети медучреждений еще не решен. Чиновники обещают сохранить все клиники второго звена, возможно, частично перепрофилировав их. Кроме того, в задачах сделать более доступной первичную терапевтическую помощь на уровне семейных амбулаторий и обеспечить качественную экстренную помощь.

Михаил Черняк, зам. губернатора:

Наша основная задача не сократить больницы, не закрыть ни одну больницу, всю сеть мы должны оставить, потому что вся реформа делается для людей, для того, чтобы они качественно могли получить все услуги.

По словам Черняка, сейчас вопрос медреформы сильно заполитизирован, хотя ни одно решение до конца не принято, и время для обсуждения с громадами еще есть, как минимум полгода. Между тем люботинцы настроены радикально и, уверяют, если чиновники к ним не прислушаются, в дальнейшем намерены перекрыть уже железнодорожные пути.