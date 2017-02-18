Бывшему директору харьковского завода предъявлено подозрение о растрате

Правоохранители сообщили бывшему директору одного из харьковских заводов о подозрении в растрате свыше 23 млн гривен, сообщается на сайте Национальной полиции.

Установлено, что 42-летний бывший директор завода заключил договор с коммерческой структурой без проведения тендерной процедуры.

Общество должно было выполнить работы по прочистке канализации и коллекторов. Но, зная, что работы не проводились, топ-менеджер подписал акт о выполнении и передал директору коммерческой структуры векселя на сумму более 23 млн гривен.

Для сокрытия перевода был проведен ряд фиктивных бестоварных операций на приобретение услуг и товаров.

В настоящее время экс-генеральному директору харьковского завода сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.