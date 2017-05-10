Бывшие лидеры антимайдана под победными знаменами. Как прошел день 9 мая в Харькове

8:45 - Мемориал Славы. Уже по мере того, как формируется колонна для траурного шествия, в толпе мелькают портреты воинов, окаймленные георгиевской ленточкой. На многих надпись - "Бессмертный полк". Несмотря на то, что одноименная общественная организация не подавала заявки на проведение акции 9 мая, организаторы все же решили присоединиться к общей колонне. У самого мемориала представители националистических организаций попросили их убрать запрещенную символику, но получили категорический отказ. Началась стычка, которую, правда, правоохранителям удалось быстро локализовать.

Немного погодя активисты "Бессмертного полка" предприняли вторую попытку приблизиться к памятнику. В ход пошли уже лозунги "Фашизм не пройдет! Победа будет за нами" и "Спасибо деду за победу". И снова незначительную потасовку остановили правоохранители. В толпе, среди наиболее активных, были замечены лидеры "Русской весны". Во время одной из стычек присутствовал Спартак Головачёв. Сейчас он является подозреваемым по делу о штурме Харьковской облгосадминистрации. Один из лидеров антимайдана очень расстраивался, что ему не дали возложить цветы.

Спартак Головачев, участник акции «Бессмертный полк»:

Я думаю, что это фашизм. - Что вы хотели сделать? - Мы хотели возложить цветы, нам просто фашисты не дали подойти. - Какие фашисты? - С красно-черными флагами!

Ни одного из участников конфликтов не задержали, с представителями "Бессмертного полка" провели профилактические беседы, рассказали в полиции.

Сергей Бирбасов, зам. нач. управления превентивной деятельности ГУНП в Хар. обл.:

На теперішній час були деякі конфлікти, але вони локалізовані, спільно з громадськими організаціями та нацполіцією. Чи є потерпілі і затримані? Ніхто не звертався з заявами чи повідомленнями про нанесення, чи тілесних ушкоджень чи інших правопорушень. При догляді заборонених предметів не вилучалося. Через що виникали конфлікти? Мабуть через різнополярні погляди на ситуацію.

Иван Ракич, участник АТО:

Зараз багато людей вже зрозуміли, що потрібно пам’ятати, а не победобесить, потрібно шанувати,а не кричать кричали, потрібно співати гімн України, потрібно шанувати тих, хто залишився свідком тих подій.

Несмотря на то, что его дед прошел всю войну, он - кавалер двух орденов Славы, рассказывает политолог Игорь Полищук, к 9 мая как празднику он относился прохладно. Помня все ужасы и лишения того времени, его дед, рассказывает Полищук не хотел говорить о войне. Сейчас, когда все меньше остается тех, кто участвовал в этой бойне, этот праздник все больше превращается в фарс, который активно используют для пиара и пропаганды, отмечает Игорь Полищук.

Игорь Полищук, политолог:

Кто использует - это политические силы, которые пытаются сколотить какой-то капитал, очень сомнительный, прямо скажем. И второй момент, это те государства, которые сегодня на нас осуществляют агрессию и просто используют это, как лишний раз подчеркнуть, что видите, мы были вместе там. Мы добились победы. Хотя помните эту фразу Путина, что мы бы и без Украины, а Украина - это 7 миллионов солдат было.

Учитывая политическую напряженность внутри страны и военный конфликт на Донбассе, некоторые даты действительно вызывают дополнительные конфликты, отмечает еще один политолог - Юлия Биденко. Но сосредотачиваться на вопросе - праздновать или нет - дополнительно подливать масла в огонь. Так или иначе Украина придет к общеевропейской практике дня памяти - 8 мая. Что же до 9 числа - он вполне может стать рабочим, а не выходным.

Юлия Биденко, политолог:

В правовом государстве в основном признается право любой группы, как региональной, так и конфессиональной, то есть - религиозной, так и этно-национальной на собственные праздники. Но при этом государство не устраивает всеобщих выходных и дает право людям проводить их так, как они хотят. В принципе, чем больше государство регламентирует способы проведения свободного времени, тем больше это его приближает к тоталитарному наследию.

При этом Украина не должна отказываться от памяти о Второй мировой, уверена Юлия Биденко. Более того, именно сейчас наша страна может напомнить миру, насколько опасна политика пересмотра границ и к чему могут привести имперские замашки.