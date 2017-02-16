Часть Харькова осталась без воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 16 февраля, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Героев Труда, 12 (п. №11, стояк), воды не будет до 20:00.

В Московском районе, в пер. Белостокском, 6-а, 6-б, 4-а, 8-а, на Салтовском шоссе, 51-а, 51-б, ул. Михайлика, 7-а, 8-а, воду включат до 12:00; на ул. Валентиновской, 35/81 (п. №10), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Власенко, 9 (п. №5, п. №11, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Основянском районе, в пер. Лопатинском, 5 (п. №1, стояк), воду дадут до 17:00.

В Холодногорском районе, на ул. Ильинской, 59 (п. №5, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 18:00; на ул. Золочевской, 17 (п. №1, стояк), - до 20:00 17 февраля.

В Шевченковском районе, на ул. 23 Августа, 7 (п. №3, стояк), 18 (п. №1), пр. Науки, 15 (п. №3, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Архитекторов, 24, - до 20:00.