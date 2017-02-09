Чехия увеличила квоту для рабочих из Украины

Правительство Чехии приняло решение увеличить количество квот на прием работников из Украины, пишет издания Novinky.

Как заявил министр промышленности Ян Младек, Чехия выдаст "немного больше" разрешений на прием на работу на законных основаниях.

"Правительство решило пойти навстречу бизнесу: рабочих карт будет выпущено чуть больше. Выдача карт не прекратится после пяти тысяч, как это изначально предлагалось", – сказал Младек.

Министерство иностранных дел Чехии увеличит квоту для приема заявок на получение разрешений на работу для украинцев с нынешних 400 в месяц в два раза – до 800.

Однако профсоюзы уже предупредили, что бизнес хочет нанимать больше украинцев из-за того, что заинтересован в получении дешевой рабочей силы. Этого опасается и министр труда и социальных дел Михаэла Маркшова, которая воздержалась во время голосования правительства по этому вопросу.