Четверо украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо военных получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ не было, четверо наших бойцов получили ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Он уточнил, что такие потери украинские войска понесли на Донецком направлении в результате обстрелов.