 

Четверть украинцев довольны своим положением в обществе

20 февраля 2017 г. 18:36
Источник: Зеркало недели
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Чем больше уверенности в завтрашнем дне, тем выше удовлетворенность положением в обществе.

На сегодняшний день удовлетворены своим положением в обществе 27% украинцев, тогда как не удовлетворены – 65%., свидетельствуют данные опроса, Research & Branding Group.

Наиболее высокий уровень удовлетворенности положением в обществе у жителей западного региона (33%), тогда как ниже всего – у жителей восточных областей (21%). В Центре и на Юге положение в обществе удовлетворяет каждого четвертого респондента (по 26%). 

По данным опроса Research & Branding Group, в феврале 2017 года 22% украинцев уверены в завтрашнем дне, а 78% этого чувства лишены.

Среди тех украинцев, кто уверен в завтрашнем дне, каждый второй (51%) удовлетворен и своим положением в обществе. Среди тех, кто не уверен в завтрашнем дне, положением в обществе доволен лишь каждый пятый (20%).

Исследование проводилось компанией R&B в период с 1-10 февраля 2016 года среди 1800 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.


 

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