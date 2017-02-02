 

Что напророчил Украине пушистый предсказатель: весна и безвиз в прогнозе от байбака Тимки

02 февраля 2017 г. 17:54
Автор: Наталья Белокудря
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Почувствовать запах весны и разбудить байбака - этой традиции, которую придумали Харьковские журналисты вместе с биологами уже пошел тринадцатый год. Предсказывать, когда же наступит весна, Тимка будет уже в пятый раз:

Виктор Токарский, хранитель байбака Тимки

Буде холодно трішки у лютому,а потім через шість неділь наступе тепла весна .Ура!!!

Момент предсказания - это всегда трогательно, но в этом году байбак был очень зол из-за того, что его разбудили среди зимы и выволокли из теплого и уютного домика. Присутствующие даже всерьез забеспокоились, не наносят ли эти побудки вред сурочьему организму.

Василий Жмурко, декан био. факультета ХНУ им.Каразина

Чи шкідливо для сурків таке завчасне пробудження ? А вам не шкідливо, що вас будять, тоді коли вам спати хочеться.(сміється ) Ну є такий ритуал

Шестилетний байбак Тимка встретил эту весну в новом домике и с новой женой Ларисой, которую специально привезли из Светловодска

После официальной программы, Тиму ожидало еще одно задание. В 2016 он очень удачно спрогнозировал колебание иностранной валюты. Пушистый вещун тогда сказал, что доллар будет стоить  в районе тридцати гривен. Поэтому в этом году пошли дальше, и попросили его предсказать, когда наконец Украина получит безвизовый режим. Лишь со  второй попытки  Тимка избрал табличку с надписью "безвиз 2017":

Надежда Токарская , хранительница традиций байбака

Первый раз мне кажется, что он засомневался и он побежал к  неопределенному году,  не определился, второй же и третий раз – он определился и показал, что без виз нам дадут в 2017 году. Ну посмотрим, как действительно это все будет

Байбака Тимку  сразу после церемонии прогноза на весну  отпустили к новоиспеченной жене. Ученые надеются, что уже в мае Тимка и Лариса представят миру новых байбачат.

Видео: 

Весна и безвиз в прогнозе от байбака Тимки - 02.02.2017

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