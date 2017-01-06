 

CNN сообщил о выявлении спецслужбами США российских посредников Wikileaks

06 января 2017 г. 11:57
Источник: Левый Берег
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Разведывательные службы США установили личности посредников, которые со стороны России передали Wikileaks украденные в результате хакерской атаки письма Демпартии США.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на чиновников, знакомых с содержанием доклада, который был представлен президенту США Бараку Обаме.

Телеканал при этом не уточнил, о каких личностях может идти речь в докладе. О существовании посредников между Wikileaks и Россией еще в декабре писала The Washington Post, ссылаясь на доклад ЦРУ. Отмечалось, что именно они могли снабжать организацию украденной перепиской Демпартии США, в том числе, письмами кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Как писала WP, такими посредниками могли быть люди, близкие к российскому правительству. При этом в ЦРУ, по данным издания, обращали внимание на отсутствие прямых доказательств вмешательства российских властей в выборы в США.

Накануне в Белом доме сообщили, что Бараку Обаме был передан доклад, посвященный хакерским атакам во время выборов в США. Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер сообщил, что несекретная часть документа, в котором, по его словам, расскрываются мотивы вмешательства Росии в президентскую кампанию, будет представлена на следующей неделе.

В конце декабря США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак. Под ограничения попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Из США были высланы 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.

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