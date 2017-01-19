 

Curiosity обнаружил на Марсе следы древнего испарения воды

19 января 2017 г. 16:17
Источник: Зеркало недели
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Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе небольшую сеть из трещин, которые могли образоваться в следствие высыхания грязи более трех миллиардов лет назад, сообщается на сайте NASA.

Ширина трещин составляет от одного до двух сантиметров. По мнению исследователей, трещины были образованы в два этапа. Сначала грязь растрескалась  из-за испарения воды, а затем в трещины попали осадочные породы, которые стали давить на камни и привели к образованию других трещин и появлению минеральных прожилок.

Снимки региона, покрытого трещинами, были сделаны марсоходом 20 декабря во время исследования подножья горы Шарп в кратере Гейла.

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