Curiosity обнаружил на Марсе следы древнего испарения воды

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе небольшую сеть из трещин, которые могли образоваться в следствие высыхания грязи более трех миллиардов лет назад, сообщается на сайте NASA.

Ширина трещин составляет от одного до двух сантиметров. По мнению исследователей, трещины были образованы в два этапа. Сначала грязь растрескалась из-за испарения воды, а затем в трещины попали осадочные породы, которые стали давить на камни и привели к образованию других трещин и появлению минеральных прожилок.

Снимки региона, покрытого трещинами, были сделаны марсоходом 20 декабря во время исследования подножья горы Шарп в кратере Гейла.