Дания с февраля приступит к реализации антикоррупционной программы ЕС в Украине

Дания с 1 февраля начнет реализацию "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине", сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"1 февраля Дания официально наденет майку лидера антикоррупционной программы ЕС в Украине. С бюджетом в 120 млн датских крон мы будем в течение ближайших трех лет помогать украинской власти в ее борьбе с коррупцией", - говорится в статье датского главы внешнеполитического ведомства, распространенной на официальной странице МИД Украины в Фейсбук.

Он также отметил, что Дания сохранит высокий уровень поддержки реформ в Украине в энергетике, эффективном управлении, децентрализации и свободе средств массовой информации.

"Мы должны совместно в ЕС делать то, что мы можем - политически и экономически - поддерживать процесс реформирования Украины и путь к росту и процветанию. Нам нужно поддерживать экономическое развитие и помогать создавать более эффективные рамки для частного сектора в Украине", - отметил дипломат.