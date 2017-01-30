 

Дания с февраля приступит к реализации антикоррупционной программы ЕС в Украине

30 января 2017 г. 15:14
Источник: Интерфакс-Украина
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Дания с 1 февраля начнет реализацию "Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине", сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"1 февраля Дания официально наденет майку лидера антикоррупционной программы ЕС в Украине. С бюджетом в 120 млн датских крон мы будем в течение ближайших трех лет помогать украинской власти в ее борьбе с коррупцией", - говорится в статье датского главы внешнеполитического ведомства, распространенной на официальной странице МИД Украины в Фейсбук.

Он также отметил, что Дания сохранит высокий уровень поддержки реформ в Украине в энергетике, эффективном управлении, децентрализации и свободе средств массовой информации.

"Мы должны совместно в ЕС делать то, что мы можем - политически и экономически - поддерживать процесс реформирования Украины и путь к росту и процветанию. Нам нужно поддерживать экономическое развитие и помогать создавать более эффективные рамки для частного сектора в Украине", - отметил дипломат.

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