"Деды Морозы" в форме. Харьковские копы устроили новогодний флешмоб для детей

Новим Роком! Та Різдвом Христовим! Спасибо! Тримай.
Сине - желтые шарики, леденцы и поздравления с новым годом. Харьковские патрульные форму на костюмы деда Мороза не меняли, а вот подарками запаслись, и отправились в новогодний городок поздравлять малышей.
Такую инициативу детвора встречает с радостью. Подарки расхватали буквально за пару минут. 7-летняя Россанна тоже поучаствовала во флешмобе, девочка уже вовсю готовится к новому году, даже желание успела загадать.
Росанна
Тебе понравился шарик? Да. Он красивый. Ты просила что-то у деда Мороза? Да. Куклу монстрхай.
Инициативу патрульных поддержали и родители детворы.
Людмила
Неожиданно и приятно. Для того, что бы детям даже как-то на будущее, я думаю, что да, нужно.
Сами копы говорят, решили устроить подобную акцию, чтобы не только поздравить детвору с новогодними праздниками, но и показать детям, что полицейские - это друзья и им стоит доверять.
Ярослав Курбаков, зам. нач. Управления патрульной полиции Харькова
Патрульна поліція Харкова вітає вас з новорічними святами. Нехай у новому році вас обходять лиха та невдачі з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.