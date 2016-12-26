 

"Деды Морозы" в форме. Харьковские копы устроили новогодний флешмоб для детей

26 декабря 2016 г. 18:31
Автор: Александра Новосел
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Новим Роком! Та Різдвом Христовим! Спасибо! Тримай.

Сине - желтые шарики, леденцы и поздравления с новым годом. Харьковские патрульные форму на костюмы деда Мороза не меняли, а вот подарками запаслись, и отправились в новогодний городок поздравлять малышей.

Такую инициативу детвора встречает с радостью. Подарки расхватали буквально за пару минут. 7-летняя Россанна тоже поучаствовала во флешмобе, девочка уже вовсю готовится к новому году, даже желание успела загадать.

Росанна

Тебе понравился шарик? Да. Он красивый. Ты просила что-то у деда Мороза? Да. Куклу монстрхай.

Инициативу патрульных поддержали и родители детворы.

Людмила

Неожиданно и приятно. Для того, что бы детям даже как-то на будущее, я думаю, что да, нужно.
 

Сами копы говорят, решили устроить подобную акцию, чтобы не только поздравить детвору с новогодними праздниками, но и показать детям, что полицейские - это друзья и им стоит доверять.

Ярослав Курбаков, зам. нач. Управления патрульной полиции Харькова

Патрульна поліція Харкова вітає вас з новорічними святами. Нехай у новому році вас обходять лиха та невдачі з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.

Видео: 

"Деды Морозы" в форме. Харьковские копы устроили новогодний флешмоб для детей - 26.12.2016

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