Дефицит кадров. В 200 судах Украины и апелляционных судах осталось менее 50% судей – глава ВККС

Сейчас в двухстах украинских судах и апелляционных судах осталось работать менее 50% судей, сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

По словам Козьякова, с июня до конца сентября 2016 года из судебной системы по собственному желанию уволились 1600 человек, чего в истории Украины раньше не было никогда.

Отдельные суды прекратили свое функционирование из-за отсутствия судей.

Козьяков отметил, что многие судьи устали от постоянного психологического давления и обвинений. Многие приняли решение об уходе после июньского решения КСУ, который вернул льготы и гарантии при увольнении судей в отставку по собственному желанию. В то же время, многих напугало квалификационное оценивание.

Как отметил глава ВККС, большое количество судей просто не захотели разглашать свое имущественное состояние.

"Среди тех, кто ушел, было немало профессионалов, порядочных людей. Теперь примерно в 200 судах осталось менее 50% судей. Аналогичная арифметика - в апелляционных судах. Существуют десятки судов, где один, максимум два судьи", - сказал Козьяков.

"Есть места, где суды не функционируют из-за отсутствия судей как таковых. В курортном Яремче, например. И в этих местах государство не выполняет конституционную функцию по осуществлению правосудия. Ухудшается качество принимаемых судебных решений, удлиняются сроки рассмотрения дел", - добавил он.

По словам главы ВККС, сегодня об очищении судебной власти почти никто не говорит, поскольку судейский корпус сократился на треть.

"А вот с обновлением судебной власти будет куда сложнее. На подготовку судьи пойдет 22-24 месяца", - заявил он.