Дело есть, а подозреваемых нет: в полиции прокомментировали стрельбу на Алексеевке

Вооруженное столкновение на Алексеевке возмутило и напугало жителей не только это района. О какой безопасности горожан можно говорить, когда на территории детского садика в потасовке с применением оружия сходится две военизированные группировки, а полиция не просто не пресекает их действия до начала конфликта, но и отказывается информировать о ходе его расследования. Впрочем, после того, как журналисты обратились к руководству ведомства с открытым письмом, правоохранители все же вышли на брифинг и рассказали некоторые подробности. Как выяснилось, первая стычка между теми, кто ассоциирует себя с общественной организацией ветераны АТО и добробатом Донбасс с одной стороны, и также с ветеранами АТО, но уже из "Схидного корпуса", который сейчас частично трансформировался в политический проект "Национальный корпус", произошла около пяти вечера в пятницу, около офиса первых на Клочковской. Сегодня здесь пусто, офис закрыт. Но именно здесь в драке и сошлись около семидесяти человек, часть из которых позднее переместилась на Алексеевку, в район круга трамваев. В полиции настаивают, это не была погоня, обе группы знали о назначенной встрече. Ни о каком патрулировании улиц, как ранее говорил лидер корпуса Олег Ширяев, и речи не шло. Кстати, среди участников стычки не было ни действующих работников полиции, ни военных - все члены разных общественных организаций, уточняют в полиции. И добавляют, причиной конфликта были не политические разногласия и бизнес-интересы, а разное мировоззрение, спор о котором фактически исчерпан. Правда, до того как спор был исчерпан группировки и устроили перестрелку в спальном районе, в ходе которой был тяжело ранен один из представителей "Нацкорпуса" Игорь Пушкарев. После этого, восстанавливают хронологию событий следователи, "донбассовцы" поспешили скрыться в здании детского сада, где их и задержала полиция. Ни захватывать здание, ни оказывать сопротивление они не были намерены, поэтому по этим статьям им не были выдвинуты подозрения. Сейчас, говорят в главном следственном управлении полиции, ими расследуется сразу три уголовных производства - два по хулиганствам на Клочковской и на Алексеевке, и одно по покушению на убийство Пушкарева. Именно из-за этого пятеро, из одиннадцати задержанных на месте, на сутки были оставлены в полиции. Дело в том, что на месте столкновения были изъяты пять помповых ружей и один автомат, переделанный под охотничий. Все они официально зарегистрированы как охотничье оружие, говорят в полиции, и именно их владельцев, которые были на месте столкновения и один из которых, скорее всего, сделал роковой выстрел, дольше всех оставили в участке.

Владимир Тимошко, нач.следственного управления ГУ НП в Харьковской обл.

Почему именно эти пять человек? Это все владельцы зарегистрированного оружия, которое было на месте. Пять стволов - пять человек были задержаны. Мы рассчитывали на то, что сможем понять, кто стрелял - не узнали. Поэтому естественно, по истечению суток мы должны либо объявить пидозру, либо освободить людей из-под стражи. Мы освободили их из-под стражи. Были ли их основания задержать? Было и это было сделано следователем. Было ли основание предъявить пидозру - не было, потому что предъявить пидозру назначив человека никто не хочет. И никто не будет назначать виновного

Что касается админответственности за прогулки с охотничьими ружьями по спальным районам города, то наложение штрафов в полиции не комментируют. Говорят лишь, что не боятся, что участники столкновений снова сойдутся в стычке или скроются. Мол, конфликт фактически исчерпан, а со следствием все его участники активно сотрудничают. Как те, кто был на Алексеевке, так и те кто дрался на Клочковской. Всего же в деле шестеро пострадавших, которые получили разные травмы, и ни одного подозреваемого - все участники имеют статус свидетелей. Но это пока, уверяют в полиции.

Владимир Тимошко, нач.следственного управления ГУ НП в Харьковской обл.

Нет коллективной ответственности, есть индивидуальная. Ну как минимум большинство из них были в балаклавах. Я не знаю, почему у нас в Харькове в мирном городе ходят в балаклавах, так есть. Это вопрос, наверно не ко мне, это надо решать в законодательном порядке. Поэтому идентифицировать, что каждый человек делал - я не могу. Сможем, когда расставим их всех, для этого есть следственные действия, следственный эксперимент

Также в полиции утверждают, они не пытаются скрыть информацию о ходе расследования, если она не является тайной следствия, и не думали кого-либо покрывать. А почти недельное молчание о резонансном деле объясняют собственной занятостью и недостатком коммуникации. Мол, не все вопросы, которые озвучивали журналисты, им были известны.

Вы проговорили ту информацию сейчас, которая не несла никого вреда следствию еще два дня назад. У меня, правда вопрос, почему нам не сообщили что их отпустили?! Ничего сложного в этом нет, и если бы так остро встал вопрос мы бы ответили.

Всего по делу о стрельбе на Алексеевке назначено более сотни экспертиз, после чего скорее всего будут предъявлены первые подозрения. Так, Тимошко заявляет, что у него есть уверенность в том, что, по крайней мере, дело о покушение на убийство Пушкарева будет раскрыто.