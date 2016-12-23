 

Дело патрульного Мамотюка передали в суд

23 декабря 2016 г. 18:20
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Прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, досудебным расследованием установлено, что после столкновения Тойота изменила направление движения и столкнулась с автомобилем Саманд. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров Москвича (супруги) погибли. Водитель Москвича, двое патрульных, а также водитель и пассажир Саманд получили телесные повреждения.

Сейчас подозреваемый - 22-летний лейтенант полиции, находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Как сообщал АТН, ДТП произошло 10 июля текущего года около 4:00 утра. Автомобиль Тойота Приус патрульной службы с превышением скорости двигался по ул. Сумской и на перекрестке с ул. Динамовской столкнулся с Москвичом-2141.
 

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