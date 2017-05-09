День победы в Украине: в МВД рассказали, в каких городах произошли столкновения

В Украине в мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне приняли участие 50 тысяч человек, в четырех городах наблюдались локальные столкновения.

Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. По его словам, для охраны общественного порядка задействованы 30 тыс. правоохранителей.

"В целом по Украине акции проходят в штатном режиме, есть локальные столкновения в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве, ситуация управляемая, полиция и Нацгвардия свои функции выполняют", - сказал Яровой.