День победы в Украине: в МВД рассказали, в каких городах произошли столкновения

09 мая 2017 г. 16:01
Источник: УНИАН
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В Украине в мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне приняли участие 50 тысяч человек, в четырех городах наблюдались локальные столкновения. 

Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой. По его словам, для охраны общественного порядка задействованы 30 тыс. правоохранителей.

"В целом по Украине акции проходят в штатном режиме, есть локальные столкновения в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве, ситуация управляемая, полиция и Нацгвардия свои функции выполняют", - сказал Яровой.

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