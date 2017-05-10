День Победы взаперти. Харьковский ветеран не смог посетить праздничные мероприятия из-за сломанного лифта

Харьковчанин Марк Китайник - с гордостью демонстрирует медали "За доблестный труд во время войны", "Ветерану труда" и "Защитнику Отечества". Во время Второй мировой он ремонтировал военную технику для фронта, после - был неоднократно награжден как участник Великой отечественной. Марк Китайник - один их тех ветеранов, которые еще могут рассказать об ужасах увиденных на войне больше 70 лет назад. Но в этом году, вместо того, чтобы принимать поздравления с Днем Победы, гулять по улице и слушать слова благодарности, говорит мужчина, 9 мая, ему пришлось провести дома, в четырех стенах. Лифт в его доме по улице Гвардейцев Широнинцев не работает уже неделю, рассказывает ветеран, а спускаться с 8 этажа вниз и затем подниматься обратно уже не может физически.

Марк Китайник, ветеран ВОВ:

Я сегодня старался позвонить в исполком Московского района. Звоню секретарю, на совещании, все на совещании. так я никуда и не... Звонил я Геннадию Адольфовичу, секретарь сказала что его еще нет, что у вас такое, я передам.

Лифт отключили еще 4 мая, говорит ветеран, на пару часов включили 6-го, затем он снова перестал работать. Сначала коммунальщики ответили мужчине, что решить проблему в ближайшее время не могут. В мэрии после многочисленных звонков сообщили, рассказывает ветеран, что лифт на днях отремонтируют, однако до 9 числа чинить его никто так и не приехал.

Марк Китайник, ветеран ВОВ:

Что ж вы оставили нас без праздника, мы это ждем, 8 медалей у меня. Ну мне предлагали, чтобы я в школу пришел, рассказал. Я не пошел, не мог. Но я даше дышать воздухом не могу.

В свою очередь, в пресс-службе харьковского горсовета отметили, что лифт подлежал серьезному ремонту, поэтому там проводились плановые работы. Устранить проблему в мэрии обещают к вечеру четверга, 11 мая.