День рождения как повод подвести итоги. В Харькове юбилей отмечает один из самых известных благотворительных фондов

Международному благотворительному фонду «Фонд Александра Фельдмана» исполнилось 20 лет. Как подчеркнули в Фонде, результатами его работы сегодня являются десятки реализованных и действующих проектов. Основной из которых - известный во всей Украине и за ее пределами Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк. В котором собрана крупнейшая в Украине частная зооколлекция из более чем 2 000 животных. Кроме того, на базе Экопарка функционируют Центр психосоциальной реабилитации и Всеукраинская служба помощи диким, экзотическим и домашним животным «Добрый дом Фельдман Экопарк».

А еще "Фонд Александра Фельдмана» – это крупнейший спортивный проект «Турнир 1000 команд»; ведущая арт-площадка Харькова - Галерея «АВЭК»; это правозащитная деятельность Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, и еще множество других не менее важных и значимых программ. В середине 90-х годов прошлого века, вспоминает основатель Фонда, народный депутат Украины Александр Фельдман, его создание было скорее спонтанным решением, но именно оно определило дальнейшую жизнь, ведь начав искреннее помогать людям, уже невозможно остановиться, уверен меценат.