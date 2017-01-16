 

Деньги брал за разрешение перейти границу в неустановленном месте. Подробности задержания пограничника, подозреваемого в получении взятки

16 января 2017 г. 17:22
Автор: Оксана Нечепоренко
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Старшего участковых инспекторов сотрудники военной прокуратуры совместно с силовиками задержали накануне. О том, что среди пограничников появился нечистый на руку, правоохранителям стало известно благодаря оперативной разработке. "Брали", рассказывают в военной прокуратуре, прямо на горячем.

Артем Бугаец, военный прокурор Харьковского гарнизона:

Безпосередньо, як кажуть в народі, "на гарячому", після отримання від місцевого жителя коштів грошових саме. І під час обшуку вказані кошти були вилучені в нього.

Сумма, которую озвучивает военный прокурор, - тысяча долларов. За такие деньги сотрудник пограничной службы, работавший на пункте пропуска "Ольховатка", помогал желающим без особых проблем и таможенного контроля переместить нужный товар через границу.

Артем Бугаец, военный прокурор Харьковского гарнизона:

Старший дільничних інспекторів надавав дозвіл та можливість проходу державного кордону в невстановленому місці, тобто поза митним пропуском, поза будь яким контролем. Тобто він надавав цей прохід, а потім вже за проніс, прохід конкретних товарів, або конкретних речей отримував грошову нагороду.

Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства дела. В том числе выясняется, было ли это поставлено на поток. Пограничник задержан, ему сообщено о подозрении по части третьей статьи 368 - взятка в особо крупных размерах служебным лицом, занимающим ответственную должность. Если пограничника признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео: 

Подробности задержания пограничника, подозреваемого в получении взятки - 16.01.2017

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