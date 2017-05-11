"Держали, сколько могли". Новые тарифы на квартплату начнут действовать с июня этого года

Листовки с изменением тарифов уже должны быть расклеены на подъездах домов. В горсовете уверяют, удерживались от повышения так долго, как могли. Стоимость квадратных метров в Первой столице не менялась с 2012-го года. А за это время и цены на электроэнергию выросли и мнимальная заработная плата. Все эти изменения прежние тарифы уже не выдерживают.

Дешевле всего квадратный метр будет стоить вот в таких домах. Здесь нет ни лифта, ни канализации, ни централизованного отопления. Поэтому и новый тариф будет практически не отличаться от старого. А вот жителям многоквартирных домов придется заплатить за блага цивилизации. Цена квадратного метра у некоторых подорожает на 4 гривны.

Цифры сводили в течение трех лет. Перерасчет произвели по более чем 8-ми тысячам домов. К каждому дому, уверяет директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, подходили индивидуально. Цена зависит от количества оказываемых услуг. Всего их 12.

Михаил Фатеев, директор Департамента экономики и коммунального имущества:

Это даже зависит от марки лифта, от количества лифта в доме. То есть, те затраты, которые по каждому дому рассчитываются затраты, необходимые для содержания этого дома и, соответственно виды услуг считаются. Там, в каких-то домах может не быть водоснабжения, есть дома, в которых нет канализации. Таким образом в этих домах отсутствуют затраты на содержание внутридомовых сетей.

На досках объявлений этой многоэтажки по улице Клочковской пока нет информации об изменении тарифов. Но местные жители уже слышали о повышении, хотя итоговую сумму еще не подсчитывали. Платить по новым расценкам согласны далеко не все.

Я считаю, что наш дом - самый дорогой. - А почему? Какие услуги вам оказывает "Жилкомсервис" в связи с тем, что вы считаете, что дорогой. Вы же за что-то платите? - Ой, ребята, это пустой разговор.

Нина, пенсионерка:

Текет у нас подвал, постоянно. Постоянно там сырость, вода. Это - да. Лифт тоже, слава Богу, работает. А за это, что повысили, хай не дожидают, чтоб мы платили, потому что нам не с чего платить.

Людмила Петровна, пенсионерка:

Подъезды моем сами, потому что нету. Но это и неплохо, что мы сами убираем. Ну, так дворник убирает, все нормально, все хорошо.

Коммунальщики в состоянии обеспечивать хорошее качество предоставляемых услуг, заверяет Михаил Фатеев. По крайней мере теперь это позволяет новый тариф. И если такого нет, харьковчане могут обратиться за перерасчетом.

Михаил Фатеев, директор Департамента экономики и коммунального имущества:

Харьковчане вправе требовать от «Жилкомсервиса» оказания качественной услуги. Точно так же, если эта услуга не оказывается или оказывается некачественно, требовать перерасчета. Этот момент оговорен в том базовом решении, в которые сегодня внесены изменения.

За недополученные услуги будут вычитать из следующего счета. По новым тарифам квартплату харьковчанам будут начислять с июня этого года.