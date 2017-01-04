Для харьковчан работают лыжные базы и катки: во сколько обойдутся зимние развлечения жителям города

Во время новогодних каникул и выходных самым популярным способом активного отдыха остается катание на лыжах, коньках и сноубордах. Пробежать несколько километров или спуститься с горного склона может любой желающий, но не у всех это получается с первого раза. Даша Двоскина спортсменка, теннисом занимается уже лет семь, а вот на лыжи встала только два дня назад. Даша говорит, что в освоении нового вида спорта ей помогает мама, но даже с ее поддержкой учиться новому виду спорта, непросто.

Дарья Двоскина, новичок

Нравится, но тяжело, у меня иногда не получается

Немного спасает, признается Даша хорошая физическая подготовка, полученная в ходе занятий теннисом. В администрации лыжной базы уверяют - в новогодние праздники количество посетителей увеличилось и в некоторые дни может исчисляться сотнями человек. А на лыжных трассах может получить удовольствие как профессионал, так и любитель.

Денис Чернев, администратор лыжной базы "Темп"

Катается он по подготовленным трассам, трасса готовится регулярно: нарезается лыжня, работают углы поворота, углы спуска. То есть там, в принципе квалифицированная трасса и человек, если катался, умеет - он разгонится, если совсем любитель, он тоже пойдет, посмотрит на природу по нарезанной лыжне. В принципе там все подготовлено под этот вид спорта

А вот сотрудники местного горнолыжного курорта и сами не прочь иногда встать на сноуборд и пролететь по склонам, ведь для него сноубординг - это работа и хобби одновременно.

Артём Резник, сотрудник горнолыжной базы

Здесь множество аттракционов, на которых можно покататься. Основным видом является это сноуборд и лыжи, основная масса людей посещает именно эти склоны. Часть людей приходят на тюбинги, в основном это люди семьями, с детьми, там есть отдельный подъемник можно покататься, взять в аренду и на непосредственно там на территории с подъемником покататься. Также есть тарзанка, есть квадрациклы

Артем добавляет, что за день базу может посетить более тысячи человек, а одновременно на склоне могут комфортно разместиться около четырехсот человек. Стоимость лыжных развлечений отличается: сами лыжи можно арендовать по цене от пятидесяти до ста гривен за час катания - арендная плата может отличаться в зависимости от размера обуви. Для детей предусмотрены скидки - лыжи или сноуборд для них за сорок - сорок пять гривен за час езды. И если катание на лыжной базе "Темп" может стоить до ста гривен в час, то в харьковской Швейцарии расценки выше - в выходной день более двухсот гривен. А вот харьковчане, которые предпочитают коньки, могут покататься даже бесплатно. На площади Свободы с конца декабря работает открытый каток для всех желающих. Правда, если своих коньков нет, то и здесь придется платить за их аренду - сорокаминутный сеанс обойдется в двадцать гривен. Большая часть посетителей катка - студенты, а некоторые из них уже стали постоянными клиентами.

Илья, студент

Каток – классно, настроение – шикарное. Я тут уже третий день по два-три занятия, катаюсь. Ноги болят, но это поправимо.

Илья и Егор, студенты

Берут люди не на один сеанс, а на несколько сразу, кататься-то хочется, а билеты раскупают. Мы вон вообще сразу на три часа взяли, да, чтоб побольше покататься.

Александр и Андрей, студенты

Завтра ще маю прийти, ну за сьогодні вже третій раз катаюся. Ну падаю, але що.

Остальные харьковские катки имеют большой разброс цен: можно найти вариант как за сорок гривен, так и за восемьдесят. Цена будет зависеть от времени посещения, длительности катания и дня недели, а также от того, приходит человек с личными коньками или арендует их.

