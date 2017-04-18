Доброе утро! Сегодня 18 апреля, вторник

Всемирный день радиолюбителя

Ежегодно 18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day).

Общества, секции, кружки радиолюбителей в России также принимают участие в мероприятиях Всемирного дня радиолюбителя, рассказывая о работе единомышленников и популяризируя это интеллектуальное хобби.

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. Так, например, в 2007 году девизом стал лозунг «Расширение мира радиосвязей», девизом 2010 года были выбраны слова «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», а в 2013 году праздник был посвящен столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации

По оценкам некоторых специалистов, 21 век станет поистине веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» сегодняшний трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радио-технологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

В последние годы невероятно быстро развиваются цифровые коммуникации. После окончания Второй мировой войны и до первой половины 1980-х годов радиотелетайп, известный также как RTTY, был единственным цифровым режимом HF, доступным любителям

Во второй половине 1980-х годов, наряду с внедрением и возрастающей популярностью персональных компьютеров, дебютировал первый любительский цифровой режим коммуникации — AMTOR. С помощью AMTOR появилась возможность безошибочно передавать тексты.

Стоит отдельно упомянуть и о том, что многие выдающиеся радио-инженеры и специалисты-электронщики начинали свой профессиональный путь в обществах радиолюбителей. Изобретения и технологии, получившие «путевку в жизнь» из рук радиолюбителей, по прошествии даже многих лет не потеряли свою актуальность — нашими надежными помощниками являются радио- и телевизионные приемники и передатчики, включая двухсторонние способы радиосвязи, адаптивные антенны и другие необходимые технологии.

В мае 1945 года, высоко оценивая вклад радио в развитие страны в деле разгрома фашистской Германии, правительство страны учредило специальный памятный день — День радио.