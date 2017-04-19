Доброе утро! Сегодня 19 апреля, среда

День подснежника

…Пробирается медведь Сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, И расцвел подснежник! С. Я. Маршак, сказка «Двенадцать месяцев»

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника (The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля. А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других странах.

Стоит сказать, что в Англии подснежники — это очень популярные цветы, а отношение к ним весьма трепетное. Есть мнение, что это связано со старинным английским поверьем, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. Но прежде всего подснежники — это первые цветы, которые появляются после зимних холодов и соответственно символизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят надежду на лучшее. Они украшают многие городские клумбы, а их разведению в Соединенном Королевстве уделяется столько же внимания, сколько, например, разведению тюльпанов в Голландии.

Латинское название подснежника — «галянтус» (Galanthus) — «молочный цветок». Это растение известно еще с 1 тысячелетия, в средние века его почитали как символ непорочности, а повсеместно стали выращивать в 19 веке. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях Земного шара, всего их насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу. Самый популярный вид — подснежник белоснежный, а еще есть греческий, византийский, кавказский… Все они различаются по форме и расцветке и даже аромату, но все они очень любимы.

В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей или снежной сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а мы — подснежником. Русское название, вероятно, произошло благодаря способности этого весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми теплыми лучами солнца. Интересно, что в каждой местности есть свое название подснежнику — те цветы, которые в данной местности зацветают первыми и называются подснежниками. Например, в Нижегородской области подснежником называют сон-траву или, по-другому, прострел раскрытый. В России подснежник растет большей частью в предгорных и горных лесах или на высокогорных лугах, также его разводят как декоративное растение.

Ведь сам по себе факт, что под снегом прячется это прекрасное весеннее творение природы, уже делает образ подснежника полным загадок и тайн. И поэтому вполне закономерно, что он часто становился героем различных легенд и сказок. Например, одна древняя легенда гласит, что когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел снег. Ева замерзла и стала плакать, вспоминая о теплых райских садах. Чтобы утешить ее, Бог превратил несколько снежинок в цветки подснежника. Увидев цветы, Ева повеселела и у нее появилась надежда на лучшее. Отсюда и считается, что подснежник — символ надежды.

По другой легенде, богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала и подарила подснежнику белое платье. Но снег тоже хотел участвовать в карнавале, хотя костюма ему не полагалось. Тогда он стал просить цветы помочь ему, но они испугались холода и не согласились, и только подснежник укрыл его своим белым плащом. Вместе кружились они в хороводе цветов и прониклись друг к другу такой симпатией, что неразлучны и по сей день. На Руси существовала легенда, что однажды Зима-старуха со своими спутниками Стужей и Ветром решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались ее угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелек и смог выбраться из под снежного покрывала. Увидело Солнце его лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу Весне…

Однако, к сожалению, сегодня подснежник стал жертвой именно «любви человеческой». Эти цветы прекрасны, но только в природе, ведь сорванные цветы «живут» всего несколько дней. А по вине людей, которые варварски «собирают» подснежники, их на Земле с каждым годом становится все меньше и меньше. Еще не так давно они росли во многих странах, но цветущие растения подвергались массовому уничтожению на букеты, а их луковицы хищнически выкапывались. Поэтому в настоящее время большинство видов подснежников занесено в Красную Книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя. Экологи ратуют за ужесточение мер по отношению к «собирателям» подснежников, призывают всех относиться к этим цветам осторожно и бережно и даже в преддверии весенних праздников не дарить их женщинам.

Но каждый год с наступлением весны в городах вновь появляются торговцы подснежников, и не только тех, которые выращены в тепличных условиях. Поэтому, если вам захочется купить букетик этих красивых цветов, вспомните, что, покупая их, вы подталкиваете браконьеров к еще более масштабному сбору в последующие годы. Откажитесь от этого маленького удовольствия, помогая тем самым сохранить живую природу. Чтобы и у наших потомков была возможность увидеть это чудо природы в живую, а не только узнать о нем из сказок и легенд. Вот о чем напоминает сегодняшний праздник — День подснежника.