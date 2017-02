Доброе утро! Сегодня 21 февраля, вторник

Международный день родного языка

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). 2010 год был провозглашён Международным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей.

Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге.

21 февраля 2003 года по случаю Международного дня родного языка Генеральный директор ЮНЕСКО К.Мацуура отметил: «Почему столько внимания уделяется родному языку? Потому что языки составляют неповторимое выражение человеческого творчества во всем его разнообразии. Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык также описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим. Языки несут следы случайных встреч, различные источники, из которых они насыщались, каждый в соответствии со своей отдельной историей.

Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения, наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не исчезнут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими языками. Изучение иностранного языка — это способ познакомиться с другим видением мира, с другими подходами».

И каждый год в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков (особенно языков, находящихся на грани исчезновения), лингвистического разнообразия и многоязычия. Так, в разные годы проведение Дня было посвящено темам: взаимосвязи между родным языком и многоязычием, особенно в образовании; системе Брайля и языку жестов; повышению осведомленности общественности в вопросах языковых и культурных традиций, основывающихся на взаимопонимании, терпимости и диалоге; охране нематериального наследия человечества и сохранению культурного разнообразия; роли языка, на котором ведется преподавание в школах и другим.