 

"Добрый дом Фельдман Экопарк" продолжает помогать мини-приютам для животных

14 февраля 2017 г. 11:06
43 просмотра

Всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» в 2017 году продолжает сотрудничество с мини-приютами для животных Харькова и Харьковской области.

Как рассказала руководитель «Доброго дома Фельдман Экопарк» Ирина Подвойская, на прошлой неделе в 15 мини-приютов, расположенных в Харькове и пригороде, волонтеры службы доставили около 300 кг еды для животных. В ближайшее время планируется развезти по приютам такое же количество помощи.

«Зима – очень сложное время как для бездомных животных, оставшихся на улице, так и для тех из них, кому неравнодушные люди нашли временное пристанище. Питомцы организованных волонтерами мини-приютов постоянно нуждаются в помощи и поддержке. Всех их нужно накормить и обогреть. Поэтому мы по мере возможности им постоянно помогаем, - отметила Ирина Подвойская. – Мини-приютам мы передаем не только еду, но и необходимые для животных вещи, которые нам помогли собрать друзья и партнеры «Доброго дома Фельдман Экопарк»: например, средства по уходу за животными, и, что сейчас особо актуально, то, что может помочь согреть четырехлапых питомцев – одеяла и теплые вещи, сено, будки для собак».

Напомним, что Всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» лечит, реабилитирует и пристраивает животных уже более 3 лет. На счету службы – тысячи спасенных домашних питомцев и животных из дикой природы. За год работы с мини-приютами для животных Харькова и ближайших районов области «Добрый дом» передал им более 12,5 тонн продуктов и средств по уходу за четырехлапыми

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.