"Добрый дом Фельдман Экопарк" продолжает помогать мини-приютам для животных

Всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» в 2017 году продолжает сотрудничество с мини-приютами для животных Харькова и Харьковской области.

Как рассказала руководитель «Доброго дома Фельдман Экопарк» Ирина Подвойская, на прошлой неделе в 15 мини-приютов, расположенных в Харькове и пригороде, волонтеры службы доставили около 300 кг еды для животных. В ближайшее время планируется развезти по приютам такое же количество помощи.

«Зима – очень сложное время как для бездомных животных, оставшихся на улице, так и для тех из них, кому неравнодушные люди нашли временное пристанище. Питомцы организованных волонтерами мини-приютов постоянно нуждаются в помощи и поддержке. Всех их нужно накормить и обогреть. Поэтому мы по мере возможности им постоянно помогаем, - отметила Ирина Подвойская. – Мини-приютам мы передаем не только еду, но и необходимые для животных вещи, которые нам помогли собрать друзья и партнеры «Доброго дома Фельдман Экопарк»: например, средства по уходу за животными, и, что сейчас особо актуально, то, что может помочь согреть четырехлапых питомцев – одеяла и теплые вещи, сено, будки для собак».

Напомним, что Всеукраинская служба спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом Фельдман Экопарк» лечит, реабилитирует и пристраивает животных уже более 3 лет. На счету службы – тысячи спасенных домашних питомцев и животных из дикой природы. За год работы с мини-приютами для животных Харькова и ближайших районов области «Добрый дом» передал им более 12,5 тонн продуктов и средств по уходу за четырехлапыми