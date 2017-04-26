Дочь Добкина жалуется на плохие дороги в Харьковской области

Дочь нардепа Михаила Добкина Алла Добкина пожаловалась на ужасное состояние дорог на Харьковщине.

Об этом девушка написала на своей странице в Инстаграме, опубликовав при этом фото видео дорог, передают «Ведомости-Украина»

При этом, стоит отметить, что значительная часть дорог области пришла в упадок именно в то время, когда ее отец возглавлял обладминистрацию.

Как сообщал сайт АТН, тогда тендеры на поставку топлива для ремонта дорог коммунальным предприятиям по завышенным ценам выиграла фирма, приближенная к Добкину. Сейчас по данному факту отрыто уголовное производство.