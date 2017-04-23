Дочка Трампа Иванка выпустила книгу об успехе

23 апреля 2017 г. 13:19
Источник: Новое время
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка написала книгу о том, как достичь успеха. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Эта книга — мой личный проект. Я написала ее, как руководитель и предприниматель. Рукопись я завершила еще до выборов — в ноябре прошлого года", — пояснила Иванка.

Она также добавила что за свою жизнь уже успела пообщаться с лучшими профессионалами своего дела и готова поделиться этим опытом со всеми.

Дочь американского лидера также заявила, что всегда хотела расширить возможности женщин в мире и с помощью этой книги она хочет им помочь добиться успеха.

"Я понимаю, что мне повезло больше, чем другим. Но книга именно о том, что каждая женщина, с какой бы семьи она ни была, способна стать успешной", — считает Иванка.

Все средства, изъятые из продажи книги, будут перечислены в благотворительный фонд бизнес-леди.

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