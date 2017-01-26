Долги по зарплате сотрудникам АК "Харьковоблэнерго" начнут выплачивать 27 января - ХОГА

Об этом сегодня сообщил заместитель главы Харьковской обладминистрации Евгений Шахненко. По словам Шахненко, завтра сотрудникам начнут выдавать по 1500 гривен и таким образом закроется задолженность за ноябрь прошлого года. Также он отметил, что этот вопрос решился накануне - из алгоритма расчетов с ГП "Энергорынок" убрать выплаты работникам "облэнерго".

Кроме того, заместитель главы ХОГА сказал:

"Декабрь не закрыт и январь текущий - нет . На следующей неделе заседание НКРЭ будет, чтобы проблему решить. Чтобы на следующей неделе был график выдачи зарплаты. "