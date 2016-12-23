Долгий путь домой. В Харькове похоронили бойца, которого родственники искали два года

В то, что их друга и побратима Вячеслава Жилы больше нет, друзья не верят до сих пор. Хотя с момента его гибели прошло уже два года. Как и многие добровольцы Вячеслав был на Майдане. Позже, когда вернулся в Харьков и застал тут «русскую весну», пошел в самооборону евромайдана. Был одним из тех, кто защищал активистов от титушек и российских приспешников во время кровавого вербного воскресенья.

Виталий Тропачев, руководитель ГО «Самооборона Харкова»:

Он как раз держал двери в метро, чтоб не прорвались и чтоб люди нормально могли уехать. Тогда ему прострелили руку.

Позже, одним из первых поехал на фронт, как волонтер. Те, кто с ним тогда выезжал, вспоминают его как бесшабашного и отчаянного человека.

Назар Чаговец, волонтер:

Забирались с ним в такую глухомань, причем затягивались очень поездки и в два часа ночи, и блокпосты уже закрывались, пробирались все равно. Причем на самые края, потому что посылки надо было доставить. Особенно личные пересылки, которые ждут. Все равно, когда едешь, звонишь ребятам - мы седня заедем - они ждут до последнего.

В июле 2014-го Вячеслав решил, что он сможет больше помочь своей стране с оружием в руках. И пошел добровольцем в батальон «Донбасс». Прошел Иловайск, затем заключил контракт с ВСУ, оказался в составе спецподразделения. В декабре 2014-го группа Вячеслава попала в засаду под Новоазовском. О том, что произошло, родные узнали из репортажа российских СМИ. Но оставалась надежда, что Вячеславу удалось выжить.

Иван Диденко, «Громадська самооборона»:

Российские наемники распространяли фэйковое видео, что они подорвали группу. На этом видео была видна непонятные тела, но на самом деле это было не его тело, они просто использовали его имя. Нашли документы их, этой группы, троих человек. И эти документы всплывали уже несколько раз в российских СМИ.

Друзья и родственники бросили все силы на поиски живого или мертвого Вячеслава. Его жена, медик, работавшая на волонтерской «скорой», на передовую отправилась в поисках своего любимого. Сейчас она тоже подписала контракт с армией.

Назар Чаговец, волонтер:

Она хотела быть поближе туда, в ту сторону, поближе туда в сторону, там, где он был. Вот поэтому туда и поехали первый раз скорые помощи.

К поискам подключили и военных, связывались с разведкой, звонили волонтерских группам, работающим на той стороне. Уже к тому моменту информация о его гибели подтвердилась. Ради того, чтоб воин покоился в родной земле, друзьям пришлось вести переговоры и с российскими наемниками. Активист и друг Вячеслава Виталий Тропачев вспоминает, как он писал одному из них, бывшему спецназовцу из Новосибирска.

Виталий Тропачев, руководитель ГО «Самооборона Харкова»:

У него просто на странице Вконтакте были фотографии ребят и первые мои слова были: война, не будем счас разбираться кто прав, кто виноват, но у тебя на странице написаны правильные слова - солдат должен быть похоронен на своей земле. Попросил его помочь отыскать тело.

Тогда и стало известно, что тело находится в морге Новоазовска. Правда передать его семье представители так называемой ДНР согласились лишь два месяца назад. Для чего им нужно было тело Вячеслава, Виталий Тропачев может лишь предполагать. Говорит, за время посиков его друга в разных репоратажах пропагандистских СМИ выставляли также и добровольцем "Азова". Тело в начале переправили в Днепропетровск. Там и устанавливали личность по ДНК.

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского областного военкомата:

Сначала в Днепропетровск, потому что там основная база в направлении, донецкого направления, основная база данных по ДНК и там было установлено, что это военнослужащий Жило Вячеслав.

Сегодня Вячеслава похоронили на одном из городских кладбищ на алее славы героев АТО.