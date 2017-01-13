Должна была защищать потребителя, а попросила взятку: в Харьковской области задержали проверяющую

Прокуратура области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Харьковской области ГЗЭ НПУ разоблачили специалиста госпотребслужбы в области в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что женщина проводила проверку ФОП по заявлению потребителей, которые пожаловались на покупку некачественной мебели у предпринимателя.

Чтобы предприниматель не получил административное взыскание в виде 900 тыс. грн за нарушение, женщина попросила 10 тыс. грн взятки.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).