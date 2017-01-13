 

Должна была защищать потребителя, а попросила взятку: в Харьковской области задержали проверяющую

13 января 2017 г. 16:54
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Прокуратура области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Харьковской области ГЗЭ НПУ разоблачили специалиста госпотребслужбы в области в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что женщина проводила проверку ФОП по заявлению потребителей, которые пожаловались на покупку некачественной мебели у предпринимателя.

Чтобы предприниматель не получил административное взыскание в виде 900 тыс. грн за нарушение, женщина попросила 10 тыс. грн взятки.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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